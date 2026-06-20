Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου (Βίντεο)

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων καθώς πλησιάζει η ημερομηνία που οι «μπλε» δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, οι «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου του 2026. Αυτό καθώς με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να θεωρούνται έγκυρες.

Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση των διαθέσιμων ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών έχει προχωρήσει στην έκδοση των νέων εγγράφων και πλέον δεν παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις του περασμένου χειμώνα.

Οι εκτιμήσεις των Aρχών είναι πως από τον ερχόμενο χειμώνα η κατάσταση θα έχει εκτονωθεί πλήρως. Ακόμη, σύμφωνα με το iefimerida παρουσιάζονται καθυστερήσεις σε κάποιες υπηρεσίες του κέντρου της Αθήνας, όμως αυτές δεν υπερβαίνουν τον 1-1,5 μήνα, όμως για επείγουσες καταστάσεις, π.χ., λόγω υγείας ή φοιτητές, γίνονται έκτακτα ραντεβού προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα κατευθυντήριες οδηγίες, όσοι δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μετά τις 3 Αυγούστου δεν χρειάζεται να έχουν παραλάβει τις νέες νωρίτερα.

Δείτε το βίντεο του Open: