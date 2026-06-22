Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, ευρύτερα γνωστός από τις συμμετοχές του στις σειρές Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι.

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Παύλου Κουρτίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στα social media, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο θέατρο και την τέχνη.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας περιέγραψε με συγκίνηση τη διαδρομή και την προσωπικότητα του εκλιπόντος ηθοποιού, κάνοντας λόγο για μια σημαντική απώλεια για τον πολιτισμό.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι απεχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται. Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας».

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος στον χώρο του θεάτρου, με πολυσχιδή δράση ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και χορογράφος, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα μέσα από τις δουλειές του.

Πηγή: news247.gr