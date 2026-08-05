Στο λιμάνι της Καλαμάτας 32 μετανάστες μετά τη διάσωσή τους ανοιχτά του ακρωτηρίου Ταίναρο (βίντεο)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε γύρω στις 11:10 απόψε το βράδυ το πλοίο πολλαπλών χρήσεων "Purus Varna" σημαίας Μεγάλης Βρετανίας, μεταφέροντας 32 μετανάστες, που διασώθηκαν νωρίτερα σήμερα 62 ν.μ. νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Πρόκειται για 32 άνδρες νεαρής ηλικίας (όχι ανήλικοι) από το Μπανγκλαντές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην Καλαμάτα εμφανώς ταλαιπωρημένοι, κάποιοι εξ αυτών ξυπόλυτοι, αλλά χωρίς να χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθλαψης.

Αφού διαπιστώθηκε η σχετικά καλή κατάσταση της υγείας τους από τους ανθρώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Τα 32 άτομα θα διαμείνουν για τις προσεχείς ημέρες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και να αναζητηθούν ανάμεσά τους τυχόν διακινητές.

Για τη διαμονή τους μεριμνούν Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Καλαμάτας, ενώ κατά την υποδοχή τους συνέδραμαν οι εθελοντές της ΟΑΚ με τον ειδικό εξοπλισμό ενίσχυσης του φωτισμού.

Παρών στο λιμάνι ήταν μεταξύ άλλων και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας Αναστάσης Σκοπετέας.