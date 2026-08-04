ΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ: Άνοιξε τις πύλες της η έκθεση «54» στην Κορώνη

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης ΙΩΝ στην αναδρομική του έκθεση με τίτλο «54», παρουσιάζει μία επιλογή από φωτογραφικά και ζωγραφικά έργα, που δημιούργησε από το 2005 έως το 2026. Η διαδρομή του ξεκινά με συνθέσεις στο Photoshop και καταλήγει σε πρόσφατους πειραματισμούς με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι δημιουργίες του προέρχονται από δύο φωτογραφικές ενότητες "Work on Portraits I & II" και "Work on Landscapes", καθώς και από τις εικαστικές θεματολογικές ενότητες "HUMAN CONDITΙΩΝ", "Chairs/Καρέκλες", "ΙΩΝ paints the dance", "Ντρέδες" και "Κορίτσια στον κήπο".

Στην έκθεση περιλαμβάνονται δύο έργα αφιερωμένα στην Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίνα, ένα διαισθητικό πορτρέτο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το έργο "Picasso Volkswagen", όπου ο εικαστικός ζωγραφίζει το προτελευταίο αυτοπορτρέτο του Picasso σαν να είναι ο “Σκαραβαίος” της Volkswagen, ένα έργο ζωγραφικής-γλυπτό εμπνευσμένο από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ένα κολάζ με έργα που ζωγράφισε στο πρώτο του smartphone κ.α. Την έκθεση ολοκληρώνει η πρώτη παρουσίαση ενός νέου τρίπτυχου έργου, που ο καλλιτέχνης εντάσσει στην ενότητα "HUMAN CONDITΙΩΝ", με τίτλο "Το τέλος της σχέσης" (The end of the affair).

Λίγα λόγια για τον εικαστικό…

Ο ΙΩΝ σπούδασε ιατρική στη Ρώμη και φωτογραφία στην Αθήνα. Διαθέτει γνώσεις μουσικής τεχνολογίας και αρωματοποιίας, γράφει ποιήματα και αρθρογραφεί. Η πρώτη του φωτογραφική έκθεση τον Ιανουάριο του 2006 με τίτλο "Work on Portraits" έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό και τα media, όπως και η συνέχεια της, "Work on Portraits II". Παρουσιάστηκαν στη Blanca Berlin Gallery στη Μαδρίτη και συνοδεύτηκαν από ένα 17λεπτο αφιέρωμα στην Ισπανική τηλεόραση. Το LensCulture τον ανέδειξε ως έναν από τους 25 καλύτερους πορτρετίστες φωτογράφους για το 2014. Αγαπά να ζωγραφίζει και με φυσικά μέσα, έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα λάδια, στα ξηρά παστέλ και στο κάρβουνο, ενώ οι μοναδικές σπουδές του στη ζωγραφική ήταν στην αγιογραφία. Οι πιο πρόσφατες ατομικές εκθέσεις του φιλοξενήθηκαν στον Χώρο Τέχνης Ηώς, στο METS Arts Center και στον Χώρο Τέχνης Α49. Έργα του έχουν μπει σε εξώφυλλα περιοδικών και έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ η ΕΡΤ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εικαστικές του δραστηριότητες. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργεί συνεχώς αλλά εκθέτει σπάνια. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του καλλιτέχνη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ionportraits.gr, καθώς και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram (@doctor_ion) και στο Facebook («Δόκτωρ Ιων»).

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 7 έως τις 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.