Γενέθλια στο νοσοκομείο για τη Μάρω Κοντού

Η σπουδαία ηθοποιός έκλεισε τα 92 της χρόνια νοσηλευόμενη στο «Αττικόν», όμως δεν έμεινε ούτε στιγμή μόνη, καθώς στενοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα την επισκέφθηκαν για να της ευχηθούν και να της δώσουν κουράγιο.

Τα 92α γενέθλιά της γιόρτασε η Μάρω Κοντού κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η αγαπημένη ηθοποιός δεν στερήθηκε την αγάπη των ανθρώπων που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ημέρα των γενεθλίων της δεν πέρασε απαρατήρητη. Συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες φρόντισαν να την επισκεφθούν στο νοσοκομείο, να της ευχηθούν και να της μεταφέρουν τις θερμότερες ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα της ήταν ο Κώστας Σπυριούνης, με τον οποίο η Μάρω Κοντού διατηρεί στενή φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο ίδιος την επισκέφθηκε κρατώντας μια ανθοδέσμη, θέλοντας να της δώσει δύναμη και να της ευχηθεί προσωπικά για τα γενέθλιά της.

Στο πλευρό της βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παλιός φίλος της ηθοποιού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν από τους πρώτους που την επισκέφθηκαν μετά τη νοσηλεία της, προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας της.

Παρά τη νοσηλεία της, η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου δέχθηκε κύμα αγάπης τόσο από το στενό της περιβάλλον όσο και από συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν χρόνια πολλά και περαστικά, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι της.

Πηγή: news247.gr