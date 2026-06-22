Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της Θήβας (βίντεο)

Διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται και την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, ενώ έχει κλείσει και η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης η Πυροσβεστική δίνει μάχη σε δύο μέτωπα, Το ένα που είναι κοντά στην Εθνική και ένα άλλο κοντά στο χωριό Ακραίφνιο.

Ο κ. Ντασιώτης εκτίμησε ότι το μέτωπο στην Εθνική «θα ελεγχθεί γιατί δεν έχει και ιδιαίτερη βλάστηση να κάψει» και ότι η μάχη θα δοθεί στο μέτωπο προς το χωριό.

«Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που αλλάζουν φορά κατά την εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαινοέρχεται και να μην έχει σταθερό μέτωπο, να αντιμετωπισθεί», προθέσεσε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων πήρε διαστάσεις και μάλιστα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 από την Πολιτική Προστασία, το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 118 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ επιχειρούν παράλληλα από αέρος 11 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα είναι για το συντονισμό των δυνάμεων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της συγκεκριμένης πυρκαγιάς έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Θήβας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων για τη διαδρομή προς την Αθήνα εκτείνεται από τον Α/Κ Ακραίφνιου (108 Χ.Θ.) έως τον Α/Κ Θήβων (90 Χ.Θ.). Για τη διαδρομή προς τη Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτείνεται από τον Α/Κ Θήβων (90 Χ.Θ.) έως τον Α/Κ Κάστρου (115 Χ.Θ.).

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

«Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Θήβας έως και τον Α/Κ Κάστρου, (89ο χλμ. – 114ο χλμ.) λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον Μετωπικό και τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Γιώργος Κοβός, οι δυνάμεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων βοηθούν τους οδηγούς ούτως ώστε να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες, καθώς κάποιοι οδηγεί είχαν προπορευτεί όταν έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της Θήβας και έπερεπε να γυρίσουν πίσω καθώς η εθνική οδός ήταν κλειστή και στην πάνω πλευρά του δρόμου.

Με τη βοήθεια της τροχαίας πραγματοποιούν μια αναστροφή και για περίπου τρία χιλιόμετρα θα κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με τα αυτοκίνητα, τα οποία ανεβαίνουν ούτως ώστε στην επόμενη παράκαμψη να βγουν εκτός αυτοκινητόδρομου.

Επίσης, λίγο νωρίτερα υπήρξε ένα λεωφορείο με 10 Γάλλους τουρίστες, ανάμεσά τους και ένα παιδάκι τεσσάρων ετών, το οποίο παρέμεινε για λίγη ώρα στην άκρη, ούτως ώστε και αυτό να κάνει τις απαραίτητες μανούβρες. Δόθηκε προτεραιότητα και πολύ σύντομα αποχώρησε.

Μάλιστα οι Γάλλοι τουρίστες μιλώντας στο ΕΡΤnews είπαν ότι νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές Αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα.

Επίσης φωτιά είχε ξεσπάσει και σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

Πηγή: ertnews.gr