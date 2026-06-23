Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου τραυματία που έπεσε σε γκρεμό (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η ολονύχτια επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, βραδινές ώρες χθες Δευτέρα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι στην Κέρτεζη του Δήμου Καλαβρύτων.

Πρόκειται για περιπατητή ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Μετά από κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα, κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο, το οποίο, λόγω των συνθηκών (χαμηλή ορατότητα λόγω σκότους και πολύ δύσβατο- γκρεμός), αδυνατούσε να προσεγγίσει το σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας.

Τελικά, οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ολονύχτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, προσέγγισαν τον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr