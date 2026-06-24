Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας.

Το ένα χτύπημα μετά το άλλο έρχεται στον ελληνικό αθλητισμό και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο, αφού δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή ο Τάκης Γκώνιας.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μετά ακολούθησε καριέρα προπονητή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδειακός με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.

Πηγή: sport24.gr