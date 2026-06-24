Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες (βίντεο)

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

Περισσότερες από 16 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά εξακολουθεί να καίει λόγω του τεράστιου όγκου εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου. Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με συνεχή ρίψη νερού.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Αναζωπύρωση και νέα κινητοποίηση

Το πρωί της Τετάρτης καταγράφηκε αναζωπύρωση στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι προσπάθειες των πυροσβεστών για τον περιορισμό των εστιών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών, με τις Αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των κατοικιών τους.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

Λόγω της αναζωπύρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ertnews.gr