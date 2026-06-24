Στον «Εύδοξο» εντάσσονται για πρώτη φορά οι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών

Για πρώτη φορά οι σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα δωρεάν διανομής διδακτικών συγγραμμάτων «Εύδοξος», έπειτα από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας.

Η ένταξη των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος» προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3631/2026), που υπέγραψαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, η ρύθμιση αναβαθμίζει την πρόσβαση των σπουδαστών στο αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό και ενισχύει την εναρμόνιση των στρατιωτικών σπουδών με τα σύγχρονα πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη «ανοίγει μια νέα σελίδα για την ακαδημαϊκή καθημερινότητα των σπουδαστών των ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ», καθώς εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται η διαδικασία προμήθειας δωρεάν συγγραμμάτων, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβασή τους στη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου επισήμανε ότι η επέκταση του δικαιώματος δωρεάν προμήθειας συγγραμμάτων στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών καλύπτει «ένα κενό δεκαετιών», υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη των φοιτητών και σπουδαστών παραμένει σταθερή κυβερνητική δέσμευση.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, δίνοντας στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ τη δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν τα διδακτικά τους συγγράμματα μέσω της πλατφόρμας «Εύδοξος», όπως ήδη συμβαίνει στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr