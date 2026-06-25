Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 28χρονης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την προανάκριση, την οποία προκάλεσε προηγούμενη καταγγελία, προέκυψε ότι η 28χρονη διατηρούσε, από τον περυσινό Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια φέρεται να είχε αποκρύψει ή παραποιήσει στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα- τόσο ως προς το φύλλο όσο κι ως προς την ηλικία, παραπλανώντας την ανήλικη, η οποία είναι σήμερα 15,5 ετών.
Οι γενετήσιες πράξεις, κατά την ίδια καταγγελία, φαίνεται πως λάμβαναν χώρα στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 28χρονη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με την ανήλικη.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ