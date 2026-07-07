Φρίκη στο Ηράκλειο: 43χρονη βασάνισε 55χρονη και τα κατέγραψε όλα σε βίντεο

Ένα φρικιαστικό περιστατικό βίας σε βάρος γυναίκας έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο Ηράκλειο, με θύμα μια 55χρονη Ρωσίδα, η οποία φέρεται να υπέστη άγριο βασανισμό από 43χρονη Ρουμάνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου, σε σπίτι ιδιοκτησίας 61χρονου Αλβανού, όπου διέμεναν ο ίδιος, η 55χρονη γυναίκα και η 43χρονη που φέρεται να προκάλεσε το άγριο επεισόδιο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη φέρεται να χτύπησε τη 55χρονη με ρόπαλο και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας της σοβαρή κακοποίηση.