Γιατρός ανά 15 ημέρες, χωρίς μόνιμο νοσηλευτή: Το πλάνο του Δήμου Καλαμάτας για τους παιδικούς σταθμούς

Την ώρα που η παρουσία υγειονομικού προσωπικού στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας των παιδιών και των περιστατικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στον Δήμο Καλαμάτας δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια πρωτοβουλία για σταθερή παρουσία νοσηλευτών σε όλες τις δομές.

Η πρακτική που ακολουθείται αφορά την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών όταν αυτές εμφανίζονται, με το ζήτημα να επανέρχεται στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Αφορμή αποτέλεσε η εισήγηση για την πρόσληψη ενός παιδιάτρου για το σχολικό έτος 2026-2027, η οποία εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο παιδίατρος θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι, βάσει του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας, η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο σταθμός και πραγματοποιείται από παιδίατρο.

Ο γιατρός θα επισκέπτεται τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ανά 15 ημέρες ή συχνότερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων του θα είναι η ενημέρωση των φακέλων υγείας των παιδιών. Παράλληλα, προβλέπεται να πραγματοποιεί ενημερώσεις προς τους γονείς για ζητήματα υγιεινής και πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων, να ελέγχει το φαρμακευτικό υλικό και την υγιεινή των χώρων, καθώς και να συμμετέχει στη διαμόρφωση του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της απόφασης, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, στάθηκε αρχικά στον τρόπο επιλογής του παιδιάτρου και στα κριτήρια που ακολουθούνται για την ανάθεση της συγκεκριμένης θέσης.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ανέφερε ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της μειοδοσίας.

Ο κ. Κανάκης έφερε, ωστόσο, εκ νέου στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει και προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ανάγκη παρουσίας νοσηλευτικού προσωπικού σε όλους τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας και όχι μόνο στις περιπτώσεις όπου φιλοξενούνται παιδιά τα οποία, λόγω συγκεκριμένων αναγκών, χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.

Όπως σημείωσε, μπορεί το ισχύον πλαίσιο να μην υποχρεώνει τους δήμους να διαθέτουν νοσηλευτή σε κάθε σταθμό, ωστόσο, κατά την άποψή του, ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ακριβώς επειδή πρόκειται για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

Επισήμανε ότι τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι περισσότερο ευάλωτα, ενώ κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς είναι δυνατόν να προκύψουν έκτακτα περιστατικά που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον Δήμο να εστιάσει, όπως ανέφερε, στην ουσία του ζητήματος και να διεκδικήσει το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης φροντίδας ενός παιδιού εφόσον χρειαστεί.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι οι πραγματικές ανάγκες που μπορεί να παρουσιαστούν μέσα σε έναν παιδικό σταθμό δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία και υποστήριξε ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού θα πρέπει να εξεταστεί ως σταθερή ανάγκη και όχι αποκλειστικά ως λύση για μεμονωμένες περιπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι όπου κρίνεται απαραίτητο ο Δήμος προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας σημείωσε ότι όταν υπήρξε ανάγκη εξεύρεσης προσωπικού για παράλληλη στήριξη, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα.

Από τις απαντήσεις της δημοτικής αρχής προκύπτει, πάντως, ότι η μέχρι σήμερα προσέγγιση παραμένει συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών και αναγκών όταν αυτές προκύπτουν και όχι με τη μόνιμη παρουσία νοσηλευτή σε κάθε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

Η πρόσληψη του παιδιάτρου αποτελεί ασφαλώς βασικό μέρος της υγειονομικής παρακολούθησης των παιδιών, ωστόσο πρόκειται για έναν γιατρό που θα πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις ανά 15 ημέρες και όχι για προσωπικό με καθημερινή παρουσία.

Το ερώτημα που μένει επομένως ανοιχτό είναι κατά πόσο ο Δήμος Καλαμάτας θα εξετάσει στο μέλλον ένα πιο σταθερό μοντέλο υγειονομικής κάλυψης των παιδικών σταθμών, πέρα από όσα προβλέπει κατ’ ελάχιστο η νομοθεσία και πέρα από την πρόσληψη προσωπικού μόνο όταν έχει ήδη προκύψει μία ειδική ανάγκη.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αφορά βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, για τα οποία ακόμη και ένα περιστατικό που αρχικά μοιάζει διαχειρίσιμο μπορεί να απαιτήσει άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση, τη στιγμή που κάποιοι εκ των σταθμών έχουν χαλίκια και πέτρες στα προαύλια τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τ.Αν.