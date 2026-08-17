Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 470 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους

Κι αυτό γιατί τίθεται σε εφαρμογή η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, πρόκειται για 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση και πλέον θα δουν τη σύνταξη χηρείας τους να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της αποκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ τον μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η σύνταξη που είχε περιοριστεί στο 35% επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο του 70%.

Η περικοπή είχε επιβληθεί με το ασφαλιστικό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας από την απονομή της σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό περιοριζόταν στο 35% όταν ο δικαιούχος είχε παράλληλα δική του σύνταξη ή εργαζόταν. Η νέα διάταξη του υπουργείου Εργασίας, που ψηφίστηκε πρόσφατα, καταργεί οριστικά τον συγκεκριμένο περιορισμό και προβλέπει ότι οι συντάξεις χηρείας που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016, όταν ψηφίστηκε ο μνημονιακός νόμος Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο 70%, χωρίς την πρόσθετη περικοπή.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία δικαιούχων που θεωρείται ωφελημένη χωρίς να προκύπτει άμεση αύξηση στη σύνταξη που θα λάβει στα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Στον αντίποδα, εκτός της νέας ρύθμισης και κατά συνέπεια εκτός αυξήσεων, παρά τις περικοπές, παραμένουν περίπου 60.000 συντάξεις χηρείας που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

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