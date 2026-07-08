Κτηματικές διαφορές φαίνεται να οδήγησαν στον καβγά που κατέληξε σε φονικό στην Κουλούρα

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, σε εξωτερικό χώρο, όταν -σύμφωνα με την Αστυνομία- ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Ως πιθανή αιτία εξετάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες- κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος που δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον θώρακα. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα βρεθεί ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ