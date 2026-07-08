Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί μετά από καταδίωξη (βίντεο)

Την πύλη του ΚΑΤ πέρασε, λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα, στο Άργος.

Η διακομιδή του -από το Θριάσιο, όπου εισήχθη αρχικά- έγινε συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός Ελληνορώσος νοσηλεύτηκε αρχικά στο Θριάσιο, σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί έκαναν χειρουργείο στο κεφάλι για να αφαιρέσουν τη σφαίρα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθεί.

“Σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25 χρονών, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο και παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική προς ανεύρεση κλίνης ΜΕΘ. Είναι εγκεφαλικά νεκρός” ανέφεραν πηγές του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 20χρονος οδηγός αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά.

Στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον άνδρα στο κεφάλι.

Πηγή: news247.gr