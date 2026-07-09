Εσβησε η πυρκαγιά στο «Σισμανόγλειο» - Εκκενώθηκαν προληπτικά όροφοι

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μεταβαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ