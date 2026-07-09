Τι λένε τα ζώδια σήμερα (9/7)

Κριός

Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο ενεργοποιεί για εσένα τον 6ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο την καθημερινότητα, την εργασία και την προσωπική φροντίδα. Το επόμενο διάστημα θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις τις συνθήκες της δουλειάς σου και να αποκτήσεις πιο αρμονικές σχέσεις με συνεργάτες και ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Θα θελήσεις να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στην υγεία σου. Στα αισθηματικά, δεν αποκλείεται να αναπτυχθεί ένα ενδιαφέρον μέσα από τον εργασιακό χώρο.

Ταύρος

Η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο και φωτίζει τον 5ο σου, φέρνοντας πιο ανάλαφρη και δημιουργική διάθεση. Το επόμενο διάστημα θέλεις να χαρείς περισσότερο τη ζωή, να εκφραστείς και να αφήσεις χώρο σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Η έμπνευση ανεβαίνει, ενώ μπορεί να ασχοληθείς περισσότερο με δημιουργικά σχέδια, με τις διακοπές σου, με χόμπι ή οτιδήποτε σε γεμίζει προσωπικά. Στα αισθηματικά, η περίοδος γίνεται πιο ρομαντική, με ευκαιρίες για νέες γνωριμίες ή ανανέωση υπάρχουσας σχέσης. Είναι μια φάση που σε βοηθά να ξαναβρείς τη χαρά και τη δημιουργικότητά σου χωρίς πίεση.

Δίδυμοι

Υπάρχει μια πιο ήρεμη, εσωτερική στροφή για εσένα αυτή την περίοδο, καθώς η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 4ο σου. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι, στην οικογένεια και γενικά σε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Μπορεί να θελήσεις να φτιάξεις τον χώρο σου, να αλλάξεις κάτι στο περιβάλλον σου ή απλά να απομακρυνθείς από ό,τι σε κουράζει ψυχικά. Οι σχέσεις με κοντινά πρόσωπα έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο και χρειάζονται πιο προσεκτική διαχείριση. Στα αισθηματικά, αναζητάς σταθερότητα και σιγουριά, όχι παιχνίδια ή επιφανειακές καταστάσεις.

Καρκίνος

Αυξάνεται η διάθεση για επικοινωνία καθώς η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο και ενεργοποιεί τον 3ο σου. Μπαίνεις σε φάση που οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σου γεμίζουν τη μέρα και σου αλλάζουν τη διάθεση. Είναι πιο εύκολο τώρα να εκφραστείς, να πεις αυτά που σκέφτεσαι και να βρεις ανταπόκριση. Μικρές συναντήσεις, εκδρομές ή μηνύματα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνονται αρχικά. Ενα πρόσωπο μπορεί να σε κερδίσει με τον τρόπο που μιλάει και σκέφτεται. Παράλληλα, ευνοούνται μικρές μετακινήσεις ή θέματα που σχετίζονται με σπουδές ή συμφωνίες.

Λέων

Αυτή η περίοδος σε φέρνει πιο κοντά σε ό,τι έχει πραγματική αξία για εσένα, καθώς η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 2ο σου. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα οικονομικά, στην ασφάλεια και σε όσα σε κάνουν να νιώθεις ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου. Μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες για να σταθεροποιήσεις τα οικονομικά σου ή να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου, ώστε να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Αρχίζεις να δίνεις περισσότερη σημασία σε πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένα, αλλά τώρα αποκτούν άλλη βαρύτητα. Στα αισθηματικά, αναζητάς σταθερότητα και ξεκάθαρες κινήσεις.

Παρθένος

Κάτι αλλάζει εμφανώς για σένα, και το νιώθεις από μέσα προς τα έξω. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου ενεργοποιεί τον 1ο σου, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο την εικόνα σου, τη διάθεση και τον τρόπο που κινείσαι στις σχέσεις σου. Είναι από τις περιόδους που τραβάς πιο εύκολα βλέμματα, χωρίς καν να προσπαθείς. Υπάρχει μια πιο γοητευτική, ήπια αλλά σταθερή ενέργεια πάνω σου που σε κάνει πιο ελκυστικό/ή. Στα αισθηματικά, ανοίγουν πόρτες για νέα ξεκινήματα ή για μια ανανέωση σε μια υπάρχουσα σχέση, αρκεί να δείξεις τι πραγματικά θέλεις. Είναι καλή στιγμή για να αλλάξεις την εμφάνιση ή τη στάση σου.

Ζυγός

Υπάρχει μια πιο σιωπηλή, εσωτερική ενέργεια για σένα αυτή την περίοδο, σαν να χρειάζεσαι λίγο χώρο από τον θόρυβο της καθημερινότητας. Η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 12ο σου, σε ωθεί να στραφείς μέσα σου, να ξεκουραστείς ψυχικά και να καταλάβεις καλύτερα τι νιώθεις. Δεν είναι φάση για έντονες εξωτερικές κινήσεις, αλλά για παρατήρηση και επεξεργασία συναισθημάτων. Κάποια πράγματα μπορεί να λειτουργούν πιο παρασκηνιακά στα αισθηματικά ή να τα κρατάς για σένα χωρίς να τα εκφράζεις. Ενα παλιό θέμα ή μια ανάμνηση μπορεί να επιστρέψει για να το δεις αλλιώς.

Σκορπιός

Η καθημερινότητά σου αποκτά πιο ζωντανό και κοινωνικό ρυθμό, με την Αφροδίτη στην Παρθένο να ενεργοποιεί τον 11ο σου. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε φίλους/ες, ομάδες και ανθρώπους που μοιράζεστε κοινούς στόχους ή ιδέες. Μπορεί να υπάρξουν νέες γνωριμίες που σε βοηθούν να δεις τα πράγματα πιο ανοιχτά ή να μπεις σε έναν νέο κύκλο που σε εξελίσσει. Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση μπορεί να αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον. Είναι επίσης καλή περίοδος για να στηρίξεις σχέδια και στόχους που θέλεις να προχωρήσουν σταδιακά. Δεν χρειάζεται πίεση, αλλά σωστή συνεργασία.

Τοξότης

Αυτή η περίοδος σε βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, αλλά και σε φάση που μπορείς να δείξεις πραγματικά τι αξίζεις. Η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 10ο σου και φέρνει το βλέμμα σου στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Είναι στιγμή που οι κινήσεις σου φαίνονται περισσότερο στους/ις άλλους/ες, οπότε ό,τι κάνεις τώρα έχει βάρος και αντίκτυπο. Μπορεί να υπάρξει ευκαιρία επαγγελματικής βελτίωσης ή μια πιο θετική αναγνώριση. Στα αισθηματικά, η προτεραιότητα δεν είναι το έντονο συναίσθημα αλλά η σταθερότητα. Είναι σημαντικό να κινηθείς με σχέδιο και όχι παρορμητικά.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 9ο σου και σε ωθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για ταξίδι, σπουδές ή επαφή με άτομα από διαφορετικό περιβάλλον που σου αλλάζουν οπτική. Είναι μια περίοδος που «η μεγάλη εικόνα» αρχίζει να σε ενδιαφέρει περισσότερο από τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Στα αισθηματικά, υπάρχει άνοιγμα σε γνωριμίες με διαφορετική νοοτροπία ή από απόσταση, ενώ μια σχέση μπορεί να αποκτήσει πιο ουσιαστικό νόημα μέσα από κοινό όραμα. Παράλληλα, νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από ό,τι σε περιορίζει και να δεις πιο μακριά.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στην Παρθένο ενεργοποιεί τον 8ο σου και φέρνει στην επιφάνεια ανάγκες που δεν αγνοούνται εύκολα, όπως είναι η εμπιστοσύνη αλλά και η ασφάλεια μέσα στις σχέσεις. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους/ες ή σε πρακτικά θέματα που απαιτούν συνεργασία και διαχείριση από κοινού. Στα αισθηματικά, το κλίμα γίνεται έντονο και ίσως ένα πρόσωπο να σε φέρει αντιμέτωπο/η με πιο δυνατά συναισθήματα. Οσο πιο ειλικρινής είσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο δυνατές γίνονται οι σχέσεις σου. Ωστόσο, είναι αρκετά καλή στιγμή για να αφήσεις πίσω σου ανασφάλειες.

Ιχθύες

Αυτή η περίοδος σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, με την Αφροδίτη στην Παρθένο να ενεργοποιεί τον 7ο σου. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες γίνονται καθοριστικές και δεν μπορείς πλέον να λειτουργείς μόνος/η. Θέλεις ξεκάθαρες συμπεριφορές και σταθερότητα στο δούναι και λαβείν. Στα αισθηματικά, κάτι μπορεί να προχωρήσει σοβαρά ή να πάρει πιο καθαρή μορφή, είτε προς ένωση είτε προς ξεκαθάρισμα. Παράλληλα, στις συνεργασίες σου μπαίνει η ανάγκη για ισορροπία και δίκαιη αντιμετώπιση. Οσο πιο συνειδητά επιλέγεις ανθρώπους, τόσο πιο ήρεμη γίνεται η ζωή σου.