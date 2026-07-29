Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Kavinsky

Ο Γάλλος DJ Kavinsky, κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού, το βράδυ της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 29 Ιουλίου η Εισαγγελία του Παρισιού.

Στις 31 Ιουλίου θα συμπλήρωνε τα 51 του χρόνια.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών του θανάτου, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία του, καθώς οι υπηρεσίες που έφτασαν πρώτες στο σημείο δεν εντόπισαν κανένα ύποπτο στοιχείο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», διευκρίνισε την Τετάρτη η Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα της liberation.

Ο καλλιτέχνης της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής French Touch είχε συμμετάσχει στην τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι

Το ηλεκτρονικό κομμάτι του «Nightcall» έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2011, όταν ακούστηκε στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας «Drive», με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ και σκηνοθέτη τον Δανό Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν.

Πηγή: www.news247.gr