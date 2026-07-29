Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επί αιτήματος άρσης ασυλίας μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τις αξιόποινες πράξεις της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση, τις οποίες η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριου.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική θέση της στην Ολομέλεια.

Η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου δεν παρέστη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αλλά με επιστολή της στον πρόεδρο της Επιτροπής, την οποία κοινοποίησε και στον πρόεδρο της Βουλής, ζήτησε να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το «μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει» με τις «χθεσινές καθ' υποτροπή, άκρως κακοποιητικές και σεξιστικές δηλώσεις και επιθέσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κυριαζίδη και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καιρίδη εναντίον της, οι οποίες ήρθαν σε συνέχεια άκρως σεξιστικών, μισογυνικών και κακοποιητικών επιθέσεων που έχει δεχθεί και καταγγείλει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γεωργαντά και μέλη αυτής (βουλευτές ΝΔ Υψηλάντη, Καιρίδη)».

«Αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ και ζητώ να απόσχετε από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της Υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας, με βάση το έγγραφο που σας εστάλη επειγόντος χθες από τον Πρόεδρο της Βουλής», αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Στην επιστολή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημειώνει ότι τυχόν άρνηση να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.

«Η Επιτροπή σας συγκαλείται σχεδόν κάθε εβδομάδα προκειμένου να συνεδριάζει για εμένα και για ανύπαρκτες υποθέσεις που "στήνονται" εναντίον μου από την Κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια ενοχοποίησής μου, ενώ αντίθετα ουδέποτε συνεδρίασε για τον υπότροπο Κυριαζίδη, παρά το γεγονός ότι η επιλήψιμη συμπεριφορά του εκδηλώθηκε ήδη στις 7 Μαρτίου 2025, δηλαδή πριν από 1 χρόνο! Αποτέλεσμα της πλήρους αδράνειας της Επιτροπής σας υπό τον βουλευτή Γεωργαντά, σε συνδυασμό με την επιβράβευση Κυριαζίδη με την επανένταξή του στην Κ.Ο. της Ν.Δ., ήταν η επανάληψη της κακοποιητικής συμπεριφοράς του. Σε αυτήν την επανάληψη των σεξιστικών επιθέσεων προσκλήθηκε και παρωθήθηκε από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, που μόλις την περασμένη Παρασκευή μού επιτέθηκε ομοίως σεξιστικά, μιλώντας για "οίστρο", στον οποίο "προφανώς βρίσκομαι" και καλώντας τους βουλευτές της Ν.Δ. να "με αντιμετωπίζουν με την κατανόηση που μου αρμόζει". Σημειώνω ακόμη ότι έχω επίσημα καταγγείλει τις έμπρακτες κακοποιητικές συμπεριφορές εντός της Επιτροπής από τον βουλευτή ΝΔ Υψηλάντη, με την πλήρη κάλυψη και συμμετοχή του βουλευτή ΝΔ Γεωργαντά κατά τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα από 15 Μαΐου 2026 μέχρι σήμερα. Εχθές όλα τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης καταδίκασαν την καθ' υποτροπή επίθεση εναντίον μου από τον βουλευτή ΝΔ Κυριαζίδη, ενώ αντίθετα το Κυβερνών Κόμμα επίσημα δεν προέβη σε καταδίκη μέχρι αργά το βράδυ, αλλά αντίθετα, διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Καιρίδη, προέβη σε νέα σεξιστική, μισογυνική και χυδαία επίθεση εναντίον μου. Την τιμή του Κυβερνώντος Κόμματος έσωσαν στελέχη της Κυβέρνησης και της Κ.Ο., η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Ιάσων Φωτήλας, ο Εισηγητής Γιώργος Αμυράς, που διαχώρισαν ηχηρά τη θέση τους από τους Κυριαζίδη-Καιρίδη με επίσημες δημόσιες παρεμβάσεις τους στην Ολομέλεια της Βουλής», τονίζει στην επιστολή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισημαίνει:

«Εάν πράγματι η χθεσινοβραδυνή διαβίβαση της περίπτωσης του υπότροπου Κυριαζίδη από τον Πρόεδρο της Βουλής προς την Επιτροπή έχει αντίκρυσμα, ζητώ να κριθεί κατά προτεραιότητα και άμεσα από την Επιτροπή, προτασσόμενη κάθε άλλης και σας δηλώνω ότι θα αναμένω να κληθώ εκ νέου, εφόσον προηγουμένως γίνουν τα δέοντα για τον υπότροπο σεξιστή-μισογύνη, υβριστή και συκοφάντη και για κάθε εις βάρος μου καταγγελθείσα κακοποιητική συμπεριφορά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ