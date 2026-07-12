Καιρός: Ενδείξεις για ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας μετά τις 15 Ιουλίου (Βίντεο)

Σε σταθερά καλοκαιρινό μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο.

Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται, ωστόσο, στο διάστημα μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Παρά τις αυξημένες μέγιστες τιμές, οι ειδικοί αποφεύγουν σύμφωνα με το newsbeast προς το παρόν να μιλήσουν για οργανωμένο ή παρατεταμένο καύσωνα, καθώς η διάρκεια και οι ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες θα καθορίσουν εάν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για το διάστημα 15-21 Ιουλίου

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι η θερμοκρασία θα ακολουθήσει αισθητά ανοδική πορεία από τις 15-16 Ιουλίου, με τη θερμή περίοδο να ενδέχεται να διαρκέσει έως τις 21 του μήνα. Όπως σημείωσε, η τάση δείχνει «αρκετή ζέστη» και σημαντική άνοδο του υδραργύρου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι είναι ακόμη πρόωρο να χαρακτηριστεί η επερχόμενη μεταβολή ως καύσωνας.

Με βάση την ανάλυσή του, από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, ενώ από τις 15 ή 16 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά μπορούν να φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τη θέση και την ένταση των θερμών αερίων μαζών, αλλά και από τη διατήρηση ή την εξασθένηση των βορείων ανέμων.

Για την Κυριακή, ο γνωστός μετεωρολόγος προβλέπει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή τοπικών όμβρων στα ορεινά της Δράμας και της Ξάνθης, καθώς και σε ορισμένα ορεινά τμήματα της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη έκταση ή διάρκεια και δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα καλοκαιρίας.

Το Meteo δεν χαρακτηρίζει τη ζέστη ως καύσωνα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει ότι από την Κυριακή 12 Ιουλίου η θερμοκρασία θα κινηθεί πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Σε αρκετές περιοχές οι μέγιστες τιμές μπορεί να φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς και, σε τοποθεσίες με ιδιαίτερα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να καταγραφούν τοπικά ακόμη και 40 βαθμοί Κελσίου.

Παρά τις υψηλές αυτές τιμές, το Meteo διευκρινίζει ότι το θερμό επεισόδιο των αμέσως επόμενων ημερών δεν πληροί, με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί καύσωνας.

Ως βασικό ενδεικτικό όριο αναφέρει μέγιστες θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών και ελάχιστες τουλάχιστον 26 βαθμών για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Καθοριστικός παράγοντας, επομένως, δεν είναι μόνο το πόσο ψηλά θα ανέβει η θερμοκρασία το μεσημέρι, αλλά και το κατά πόσο θα υποχωρεί κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Μαρουσάκης: Μελτέμια, ζέστη και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει ένα φυσιολογικό για την εποχή καλοκαιρινό σκηνικό, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα πλησιάζουν τους 39 βαθμούς, χωρίς όμως να διαφαίνεται μέχρι στιγμής ακραίο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, στο εσωτερικό της κεντρικής και νότιας χώρας και σε περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες στη ζέστη.

Παράλληλα, τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Οι βοριάδες θα συγκρατούν κάπως τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και στα νησιά, όμως ο συνδυασμός τους με την ξηρή βλάστηση και τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Κατά τον μετεωρολόγο του Open, έως περίπου τις 23 Ιουλίου δεν προκύπτει ένδειξη ακραίου καύσωνα για την Ελλάδα. Ακόμη και σε περίπτωση πρόσκαιρης εισβολής θερμότερων αερίων μαζών, εκτιμά ότι ψυχρότερα ρεύματα από τα Βαλκάνια μπορούν να περιορίσουν τη διάρκειά της.