Συναντήσεις Επιμελητηρίων με περιφερειάρχη και πρύτανη: Αναζήτηση λύσεων για στέγαση των φοιτητών

Τη συνεργασία τους για την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές συμφώνησαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τα πέντε Επιμελητήρια της Περιφέρειας.

Το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με την πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζυγά, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στην Τρίπολη. Όπως επισημάνθηκε, η έλλειψη κατοικίας παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου που φιλοξενούν πανεπιστημιακές σχολές, επιβαρύνοντας τόσο τους φοιτητές όσο και την τοπική αγορά ενοικίων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να εξεταστούν λύσεις για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις της Περιφέρειας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η υλοποίηση του προγράμματος Innovation Office, στο οποίο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο και τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΤΩΧΟ

Νωρίτερα, οι πρόεδροι των πέντε Επιμελητηρίων είχαν συνάντηση εργασίας με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, στην έδρα της Περιφέρειας. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Λουζιώτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ευάγγελος Ξυγκώρος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φώτης Δαμούλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Ιωάννης Παναρίτης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Ιωάννης Τρουπής.