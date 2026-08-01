Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας για την εγγραφή στο OpenBusiness

Οι επιχειρήσεις εστίασης της Καλαμάτας καλούνται να ολοκληρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 την υποχρεωτική απογραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness, σύμφωνα με ενημέρωση του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας (ΣΚΕΑΚ).

Οπως επισημαίνεται, η υποχρέωση αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016, ενώ η προθεσμία έχει παραταθεί με τον ν. 5255/2025. Η απογραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας OpenBusiness.

Ο ΣΚΕΑΚ υπενθυμίζει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας η διαδικασία θα εξακολουθεί να είναι δυνατή, όμως θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 200 ευρώ. Για τον λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή και να προγραμματίσουν έγκαιρα την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συνεργασία με τον λογιστή ή τον αρμόδιο μηχανικό τους