"Αγριοπούλια στο Βερντέν" του Χρήστου Μαργανέλη

Από την Επανάσταση του 1821 έως τον ψηφιακό κόσμο του σήμερα, τα διηγήματα της συλλογής φωτίζουν στιγμές της ιστορίας μέσα από τις ζωές απλών ανθρώπων. Στο επίκεντρο δεσπόζει το Βερντέν, σκοτεινό σύμβολο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου: ένα πεδίο μάχης όπου η ανθρώπινη ζωή δοκιμάστηκε στα άκρα. Κι όμως, ακόμη κι εκεί, ανάμεσα στις λάσπες, στα δηλητηριώδη αέρια και την παράλογη σφαγή, αναδεικνύονται συμβολικές πράξεις αντίστασης - σαν τα "αγριοπούλια" του τίτλου, που επιμένουν να πετούν κόντρα στους κυρίαρχους του πολέμου. Σε κάθε διήγημα, ένας αφανής ήρωας της εποχής του γίνεται ο φορέας μιας σεμνής προσφοράς, μα κι απόκοτης αξιοπρέπειας. Ο Έλληνας αιχμάλωτος της Μικρασιατικής Καταστροφής και ένας νεαρός Παλαιστίνιος πρόσφυγας μεταφέρουν ευλαβικά το φορτίο της ιστορικής μνήμης. Γυναίκες εργαζόμενες σε σκληρές συνθήκες και χαροκαμένες μανάδες βρίσκουν περίσσευμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, στον καιρό των λύκων. Με γλώσσα λιτή και διεισδυτική, η συλλογή ανασύρει από τη λήθη πρόσωπα αμνημόνευτα, που βαραίνει η απουσία τους στην εποχή μας. Μια λογοτεχνική διαδρομή δύο αιώνων, αφιερωμένη σε όσους κράτησαν "φωλιές νερού μέσα στις φλόγες", όταν όλα γύρω τους κατέρρεαν. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)