Σύλληψη 70χρονου για εμπρησμό από αμέλεια στο Νεοχώρι Ιθώμης

Ενας 70χρονος αγρότης συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Νεοχώρι Ιθώμης του δήμου Οιχαλίας, στη θέση Χάρμα.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες που πραγματοποιούσε ο συλληφθείς με τρακτέρ στην περιοχή. Σπινθήρας που πετάχτηκε από τον καταστροφέα, είχε ως αποτέλεσμα να… φουντώσουν ξερά χόρτα και να επεκταθεί η φωτιά.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας και αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο.

Να σημειωθεί πως από τη φωτιά στο Νεοχώρι κάηκαν συνολικά 25 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Κ.Ηλ.