Κ. Μαρουσάκης: «Ηπιες καλοκαιρινές συνθήκες σήμερα με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί παντού στην χώρα»

Σε τροχιά φυσιολογικής για την εποχή ζέστης θα παραμείνει η χώρα σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, με τις θερμές αέριες μάζες να επεκτείνονται. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.