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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 09:56

Κ. Μαρουσάκης: «Ηπιες καλοκαιρινές συνθήκες σήμερα με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί παντού στην χώρα»

Γράφτηκε από την

Κ. Μαρουσάκης: «Ηπιες καλοκαιρινές συνθήκες σήμερα με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί παντού στην χώρα»

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Σε τροχιά φυσιολογικής για την εποχή ζέστης θα παραμείνει η χώρα σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, με τις θερμές αέριες μάζες να επεκτείνονται. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

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