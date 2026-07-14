Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Η νέα πληρωμή δεν τους αφορά όλους

Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ, με χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή του Ιουνίου να βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων.

Η νέα εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των εξαρτώμενων τέκνων.

Η πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως και 31/7/2026, καθώς και όσους δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών.

Προσοχή απαιτείται για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026, καθώς προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, για ένα παιδί το ποσό διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, για δύο παιδιά στα 300 ευρώ, για τρία παιδιά στα 450 ευρώ, για τέσσερα παιδιά στα 600 ευρώ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Η ΑΑΔΕ θα αντλήσει τα απαραίτητα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις και το Μητρώο της.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), ώστε να πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Πηγή: www.iefimerida.gr