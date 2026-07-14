Πειραιάς: Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μία 24χρονη γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τον πατέρα του νεαρού άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γκαράζ στην οδό Μήλου, στον Πειραιά, περίπου στις 9:40 το πρωί. Ο πατέρας του 28χρονου, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο όχημα, προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης, ενώ παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τους δύο νέους στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δεν έχουν εντοπιστεί τραύματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, καθώς τα δύο άτομα δεν έφεραν εμφανή τραύματα. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να φωτιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στον θάνατο των δύο νεαρών, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή.

Πηγή: www.ertnews.gr