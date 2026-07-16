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Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 12:20

Εκλεψαν τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

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Εκλεψαν τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

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Τρεις τροχούς από σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο φαίνεται να αφαίρεσαν δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 15 ετών, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, πριν εντοπιστούν και συλληφθούν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.


Το περιστατικό καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, αφαίρεσαν τις ρόδες του οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Για τη μεταφορά των ελαστικών, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συνεργού τους.
Οι τροχοί εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κλοπή, μεταξύ των οποίων δύο σταυροί-κλειδιά, ένας γρύλος και ένας κόφτης.

 

ΑΠΕ

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