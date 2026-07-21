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Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 08:00

Δράμα: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους - 41 κλήσεις στην Πυροσβεστική

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Δράμα: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους - 41 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Navarino Agora

Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης-, που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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