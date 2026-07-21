Δράμα: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους - 41 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης-, που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.