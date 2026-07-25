Τι λένε τα ζώδια σήμερα (25/7)

Κριός

Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από το ζώδιό σου και τον 1ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και τον 11ο οίκο σου, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσεις σχέδια που μέχρι τώρα έμοιαζαν αβέβαια. Η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Φίλοι, ομάδες ή συνεργασίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια νέα εξέλιξη που θα σε ωφελήσει στο μέλλον. Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τους στόχους σου.

Ταύρος

Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από τον 12ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου λειτουργεί περισσότερο στο παρασκήνιο, φέρνοντας εσωτερικές αλλαγές που σύντομα θα φανούν και στην επαγγελματική σου πορεία. Είναι πιθανό να αντιληφθείς τι πραγματικά θέλεις να αφήσεις πίσω σου, ώστε να ανοίξεις χώρο για νέες προοπτικές. Η διαίσθησή σου είναι έντονη και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε μια σημαντική απόφαση. Στον χώρο της καριέρας, εξελίξεις που μέχρι τώρα προχωρούσαν αργά αρχίζουν να αποκτούν πιο σταθερή βάση.

Δίδυμοι

Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από τον 11ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου, σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες μέσα από ανθρώπους, γνώσεις ή διαφορετικές ιδέες. Οι επαφές με φίλους/ες ή ομάδες μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια ευκαιρία που θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης σου. Είναι πιθανό να σχεδιάσεις ένα ταξίδι, μια εκπαίδευση ή μια νέα συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, αισθάνεσαι μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον και αποκτάς περισσότερη πίστη στους στόχους σου.

Καρκίνος

Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από τον 10ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου, φέρνει ουσιαστικές εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με άλλους/ες. Θα νιώσεις ότι αποκτάς μεγαλύτερο έλεγχο σε καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Η εικόνα σου προς τα έξω ενισχύεται και οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται από τα κατάλληλα πρόσωπα. Ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία, μια οικονομική διευκόλυνση ή μια σημαντική στήριξη που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις τα σχέδιά σου.

Λέων

Το εξάγωνο ανάμεσα στον Ποσειδώνα από τον 9ο οίκο σου και τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου, σε βοηθά να δεις διαφορετικά μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Οι συζητήσεις που θα κάνεις αυτό το διάστημα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές συμφωνίες και να σου ανοίξουν νέους δρόμους. Παράλληλα, είναι πιθανό να γνωρίσεις ανθρώπους που θα επηρεάσουν θετικά την εξέλιξή σου ή να ενισχυθεί ένας ήδη υπάρχων δεσμός. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η αμοιβαία κατανόηση γίνεται βαθύτερη και δημιουργούνται πιο σταθερές βάσεις.

Παρθένος

Ενα ιδιαίτερα υποστηρικτικό κλίμα διαμορφώνεται στα οικονομικά και την καθημερινότητά σου, καθώς ο Ποσειδώνας από τον 8ο οίκο σου συνεργάζεται αρμονικά με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βρεις λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί να προκύψει μια οικονομική διευκόλυνση ή μια συμφωνία που θα σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις τις συνθήκες εργασίας.

Ζυγός

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ο Ποσειδώνας από τον 7ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βαθύτερες συναισθηματικές εμπειρίες. Μπορεί να έρθεις πιο κοντά με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή να ανακαλύψεις μια διαφορετική πλευρά μιας συνεργασίας. Η δημιουργικότητα και η έμπνευση τονίζονται σημαντικά και σου δίνουν την ευκαιρία να εκφραστείς πιο αυθεντικά. Αν υπάρχει μια σχέση που αξίζει, τώρα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σκορπιός

Η αρμονική όψη του Ποσειδώνα από τον 6ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 4ο οίκο σου, σε ωθεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και να δημιουργήσεις πιο σταθερές βάσεις στην προσωπική σου ζωή. Μπορεί να θελήσεις να αλλάξεις συνήθειες, να οργανώσεις καλύτερα τον χώρο σου ή να ασχοληθείς περισσότερο με την οικογένεια. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις φαίνεται να εξελίσσονται πιο ομαλά, ιδιαίτερα αν λειτουργήσεις με υπομονή και στρατηγική. Είναι πιθανό να βρεις λύσεις σε ένα θέμα που σε απασχολούσε εδώ και καιρό.

Τοξότης

Νέες προοπτικές ανοίγονται σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία, καθώς ο Ποσειδώνας από τον 5ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον 3ο οίκο σου. Οι ιδέες σου αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και μπορείς εύκολα να πείσεις τους άλλους για τις απόψεις σου. Αν ασχολείσαι με δημιουργικά ή καλλιτεχνικά έργα, η έμπνευση βρίσκεται στα καλύτερά της. Οι σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις.

Αιγόκερως

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως σε θέματα οικονομικής και συναισθηματικής ασφάλειας, καθώς ο Ποσειδώνας από τον 4ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον 2ο οίκο σου. Είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις ουσιαστικές κινήσεις για να ενισχύσεις τη σταθερότητα στη ζωή σου. Ζητήματα που αφορούν την οικογένεια ή την ακίνητη περιουσία σου, ενδέχεται να εξελιχθούν θετικά. Παράλληλα, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου και να κάνεις πιο σωστές επιλογές.

Υδροχόος

Η ενέργεια του εξαγώνου ενεργοποιεί έντονα την προσωπική σου εξέλιξη, καθώς ο Ποσειδώνας από τον 3ο οίκο σου συνεργάζεται αρμονικά με τον Πλούτωνα στον 1ο οίκο σου. Ο τρόπος που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και προβάλλεις τις ιδέες σου γίνεται πιο ουσιαστικός και πειστικός. Μια συζήτηση ή μια νέα γνωριμία μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου. Παράλληλα, αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δεν φοβάσαι να εκφράσεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς.

Ιχθύες

Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από τον 2ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου σε βοηθά να κλείσεις έναν κύκλο και να χτίσεις νέες βάσεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι πιθανό να απαλλαγείς από φόβους ή ανασφάλειες που σε κρατούσαν πίσω και να αποκτήσεις μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές σου. Οικονομικές υποθέσεις μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Παράλληλα, η εσωτερική σου δύναμη αυξάνεται και σου επιτρέπει να πάρεις αποφάσεις που μέχρι τώρα ανέβαλλες.