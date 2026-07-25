Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας λόγω κακοκαιρίας στον Πειραιά

Η κατάρρευση έπληξε αρκετές περιοχές, διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή του Πειραιά, και η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά προχωήσε η αστυνομία λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.