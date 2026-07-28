Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν το φονικό με θύμα την 42χρονη – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να περιβάλλουν την υπόθεση του θανάτου της 42χρονης γυναίκας στην Άνω Πόλη της Σύρου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Για τη δολοφονία της 42χρονης έχουν κατηγορηθεί δύο άτομα, ένα ζευγάρι, όμως οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποκαλύψουν τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο για ένα μοιραίο χτύπημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος της 42χρονης προέρχεται από κακώσεις στο θώρακα ύστερα από χτύπημα που δέχτηκε με μαχαίρι. Μάλιστα, ο ιατροδικαστής σημειώνει πως χρειάστηκε μόνο ένα χτύπημα για να τη σκοτώσει, καθώς το μαχαίρι της τρύπησε τον πνεύμονα.

Το ζευγάρι εμμένει στον ισχυρισμό του πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 42χρονος άντρας την μαχαίρωσε αμυνόμενος.

Στην δημοσιότητα έχουν βγει και διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα με το ένα από αυτά είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Δείχνει τη 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 42χρονο άντρα να την ακολουθεί και να της πετάει μία καρέκλα.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Πάντως, η αστυνομία θεωρεί πως οι περισσότερες πιθανότητες είναι πως η 42χρονη πήγε στο οίκημα για να κλέψει το ζευγάρι.