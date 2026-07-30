Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για το κλείσιμο του “MERE”

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας αναφέρει: “Η αναστολή λειτουργίας των έντεκα καταστημάτων «MERE» στην Ελλάδα αφήνει περίπου 180 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε εργασιακή αβεβαιότητα και 249 Έλληνες προμηθευτές, που συνεργάζονται με την αλυσίδα, αντιμέτωπους με την αγωνία για το αύριο.

Μετά την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/7/2026, μεταξύ των εργαζομένων του τοπικού καταστήματος MERE στην Καλαμάτα και του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Αντωνίου Τσώνη, κατά την οποία παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση και αποφασίστηκε από κοινού ότι προέχει η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η διεκδίκηση άμεσων λύσεων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για θέματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να επωμιστούν τις συνέπειες”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “οι εργαζόμενοι ζητούν: Την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την αναζήτηση λύσης, που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, εφόσον αυτό είναι νομικά εφικτό.

Την προστασία και διασφάλιση του συνόλου των εργαζομένων και στα 11 καταστήματα της εταιρείας. Την άμεση διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν κανένα εργασιακό, ασφαλιστικό ή μισθολογικό τους δικαίωμα. Την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, της ελληνικής διοίκησης της εταιρείας, με στόχο την εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης”. Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας “απαιτεί: Οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν κάθε νόμιμη και θεσμική δυνατότητα, ώστε να συνεχιστεί η απασχόληση όλων των εργαζομένων και να προστατευθούν στο ακέραιο τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Να δοθεί άμεσα συγκεκριμένη λύση, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που παρέχει το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται διαπιστώσεις και αναμονή”. Καταλήγοντας, η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας επισημαίνει πως “χρειάζονται άμεσες ενέργειες, σαφείς απαντήσεις και εγγυήσεις για τις θέσεις εργασίας και το εισόδημά τους”.