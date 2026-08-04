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Τρίτη, 04 Αυγούστου 2026 13:00

Πάρος: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές ταυτότητές τους για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο 

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Πάρος: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές ταυτότητές τους για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο

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Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, καθώς φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr, ώστε να φαίνονται ενήλικοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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