Μεσσηνία: 12 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία σε μία εβδομάδα

Μειωμένες ήταν την περασμένη εβδομάδα οι κλήσεις από την Αστυνομία σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στη Μεσσηνία για χρήση προστατευτικού κράνους.

Ειδικότερα σε 456 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας

από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, διαπιστώθηκαν συνολικά 12 παραβάσεις,

οι 8 σε οδηγούς μηχανών, οι δύο σε συνεπιβάτες και άλλες δύο σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Το ίδιο διάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν συνολικά

72 παραβάσεις σε 1.311 ελέγχους.

Οι 51 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, οι 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 11 συνεπιβάτες δικύκλων.

Πλην της Μεσσηνίας στους άλλους νομούς οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους ήταν οι εξής την περασμένη εβδομάδα: Αργολίδα 31, Αρκαδία 7, Κορινθία 13 και Λακωνία 9.

Κ.Ηλ.