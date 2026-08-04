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Τρίτη, 04 Αυγούστου 2026 13:00

Μεσσηνία: 12 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία σε μία εβδομάδα

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Μεσσηνία: 12 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία σε μία εβδομάδα

Navarino Agora

 

Μειωμένες ήταν την περασμένη εβδομάδα οι κλήσεις από την Αστυνομία σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στη Μεσσηνία για χρήση προστατευτικού κράνους.

Ειδικότερα σε 456 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας

από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, διαπιστώθηκαν συνολικά 12 παραβάσεις,

οι 8 σε οδηγούς μηχανών, οι δύο σε συνεπιβάτες και άλλες δύο σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Το ίδιο διάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν συνολικά

72 παραβάσεις σε 1.311 ελέγχους.

Οι 51 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, οι 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 11 συνεπιβάτες δικύκλων.

Πλην της Μεσσηνίας στους άλλους νομούς οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους ήταν οι εξής την περασμένη εβδομάδα: Αργολίδα 31, Αρκαδία 7, Κορινθία 13 και Λακωνία 9.

Κ.Ηλ.

 

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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