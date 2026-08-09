Μήλος: Εισαγγελική παρέμβαση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο (βίντεο)

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο.

Συγκεκριμένα, για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με την σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή στο Α.Τ. Μήλου για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση για να εξεταστούν οι συνθήκες και οι άδειες προσγείωσης, με την έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων για τον χειριστή και τους επιβάτες του ελικοπτέρου.

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη προχθές Παρασκευή. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, μία από τις πιο διάσημες παραλίες του νησιού.

Όπως είπε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, που μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το σκηνικό κατέγραψε ο ίδιος όταν είδε το ελικόπτερο να προσγειώνεται στην παραλία.

Μάλιστα, όπως είπε ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, αφού πάρκαρε, κατέβηκε να κάνει μπάνιο με την παρέα του και να απολαύσει ανενόχλητος τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου.

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να προσγειώνεται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε.

Η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.

Πηγή: news247.gr