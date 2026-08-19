Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ενισχύεται το σενάριο της μηχανικής βλάβης (βίντεο)

Στο σενάριο της μηχανικής βλάβης και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο εστιάζουν πλέον οι Αρχές, στην προσπάθειά τους να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας στη Σίφνο, όπου έχασε τη ζωή του το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος.

Την άμεση διενέργεια ελέγχου στο σύστημα του ουραίου στροφείου όλων των ελικοπτέρων τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο ζήτησε και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΠΑ, από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από την επόμενη πτήση κάθε ελικοπτέρου του ίδιου τύπου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος.

Ένα τέτοιο τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ακαριαία απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και την ανεξέλεγκτη περιδίνηση του ελικοπτέρου Bell 206, λίγο πριν τη μοιραία συντριβή του.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα και οι καταθέσεις ενισχύουν αυτό το σενάριο. Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει ομαλά το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του για λίγα δευτερόλεπτα, πριν προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος περιέγραψε την απότομη πτώση κάνοντας λόγο για πιθανό πρόβλημα στον έλικα, ενώ κάτοικοι της γύρω ανέφεραν ότι ο ήχος του κινητήρα άλλαξε αισθητά δευτερόλεπτα πριν την πτώση.

Παρά τις ενδείξεις για μηχανική βλάβη, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών αναμένεται να διαδραματίσουν τα εξειδικευμένα κλιμάκια των εμπειρογνωμόνων, τα οποία εξετάζουν εξονυχιστικά τα συντρίμμια του Bell 206 στο σημείο της τραγωδίας, αναζητώντας ευρήματα που θα δώσουν τις οριστικές απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr