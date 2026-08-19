Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα με απίθανο σενάριο

Μια 91χρονη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε την Τρίτη θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ.

Αρχικά, οι απατεώνες την κάλεσαν τηλεφωνικά και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν, εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τιμαλφή είχε στο σπίτι της.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό.

Της είπε ότι δήθεν οι Αρχές παρακολουθούν τη σπείρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην Αστυνομία χρήματα και τιμαλφή.

Η 91χρονη πείστηκε και άφησε κάτω από κάδο απορριμμάτων, όπως της υπέδειξε ο «αστυνομικός» σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ.

Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δράστες.

Πηγή: skai.gr