Νέο κύμα καύσωνα προ των πυλών: Στους 40°C ο υδράργυρος από το Σαββατοκύριακο (Βίντεο)

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες και τις θερμές αέριες μάζες να ενισχύονταιν σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Από την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όμως, θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.