Καύσωνας προ των πυλών: Έρχονται 40άρια (Βίντεο)

Η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη, που αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, περίπου μία εβδομάδα, συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φαινομένου.

Πρόκειται για τη μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες σε νησιωτικές περιοχές. Σχηματίζεται όταν υγρός αέρας, υπό συνθήκες χαμηλής έντασης των ανέμων, περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες. Από αύριο, ωστόσο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης θα περιοριστούν.

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