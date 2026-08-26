Ροδόπη: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει (Βίντεο)

Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Ροδόπη, το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου, όταν 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα την 44χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 53χρονος στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, πίνοντας πετρέλαιο, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο Σεισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιά του απο την κατάποση του πετρελαίου.

Το έγκλημα έλαβε χώρα στο χωριό της Διαλαμπής, όπου το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, διέμενε μαζί με τα τρία παιδιά του- δύο ενήλικα κι ένα 16χρονο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία, με τις αρχές να μεταβαίνουν στο σπίτι και να εντοπίζουν τη γυναίκα νεκρή.

Η άτυχη 44χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ήδη είχε φύγει από τη ζωή. Το πιο σοβαρό τραύμα, όπως μεταδίδει το xronos.gr, εντοπίζεται στο λαιμό της από μαχαιριά.

Είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή

Ο δράστης φέρεται να είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, για ένα ακόμη συμβάν που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα ξανά την σύζυγό του, η οποία είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.