Με «βαριά« ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο

Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά.

Ο διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤnews, Νίκος Μελέτης, σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.