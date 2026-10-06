Με «βαριά« ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο

Ο διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤnews, Νίκος Μελέτης, σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 08:52
Με «βαριά« ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αμυνα και ενέργεια στο επίκεντροΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά.
Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ