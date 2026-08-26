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Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 20:41

Λουκέτο σε 100 σχολεία μέσα σε 3 χρόνια: Η υπογεννητικότητα αδειάζει τις σχολικές αίθουσες (Βίντεο)

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Λουκέτο σε 100 σχολεία μέσα σε 3 χρόνια: Η υπογεννητικότητα αδειάζει τις σχολικές αίθουσες (Βίντεο)

Navarino Agora

Η δημογραφική κρίση αποτυπώνεται έντονα στην ελληνική εκπαίδευση.

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έβαλαν λουκέτο έβαλαν 100 σχολεία, κυρίως δημοτικά και νηπιαγωγεία, καθώς τα σχολεία έχουν χάσει 21.000 παιδιά.

Σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί μαθητές για να παραμείνουν ανοιχτά.

Για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση και άλλων 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία, αναφέρει το reader.

Ολόκληρα χωριά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολεία από τη συρρίκνωση του πληθυσμού.

Δείτε το βίντεο του ANT1:

Κατηγορία Κοινωνία
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