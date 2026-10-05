Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στη λαϊκή της Καλαμάτας

Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου και συμμετείχαν ο Γαβριήλ Χαραζιάδης - μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας Γιάννης Νικολακόπουλος, ο Μενέλαος Γερονικολός – τοπικό στέλεχος και μέλη της Νεολαίας του κόμματος.

Η επίσκεψη οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στο πλαίσιο της άμεσης επαφής με τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους καταναλωτές.

Σε δηλώσεις της η Νάγια Γρηγοράκου αναφέρθηκε στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος που βασανίζει καταναλωτές και παραγωγούς, επικρίνοντας την κυβέρνηση της Ν .Δ. Δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στην κοινωνία, με προτάσεις στο πρόγραμμά του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Κι εκτίμησε ότι οι επόμενες εκλογές είναι καθοριστικές, επισημαίνοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Η κ. Γρηγοράκου υποστήριξε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και για τη Μεσσηνία να εκλέξει βουλευτή.

Γ.Σ.