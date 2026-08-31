Βρέθηκε νεκρό έμβρυο σε διαμέρισμα στη Κυψέλη (βίντεο)

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στη Κυψέλη καθώς εντόπισαν νεκρό έμβρυο μέσα σε μια βαλίτσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου στη Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οι ενοικιαστές δεν του πληρώνουν το ενοίκιο ενώ κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που περνούσαν από το σημείο και ενημερώθηκαν σχετικά με την υπόθεση από τον ιδιοκτήτη, ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν μια 15χρονη τον 45χρονο πατέρα της και την 27χρονη σύζυγο του μαζί με τους δυο ανήλικους γιούς της, 12 και 9 ετών, καθώς και έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 45χρονου και του 26χρονου καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Στη συνέχεα σε δεύτερο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα εντόπισαν δύο βαλίτσες σε μία εκ των οποίων βρήκαν ένα νεκρό έμβρυο εντός δοχείου. Όπως ισχυρίστηκε η 27χρονη στους αστυνομικούς το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Όλοι έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ