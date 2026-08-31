Nεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ενδείξεις κακοποίησης των παιδιών της οικογένειας (βίντεο)

Νέα, σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του βρέφους φέρεται να εντόπισε χτυπήματα στην πλάτη του παιδιού. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι ο θάνατος ενδέχεται να μην οφείλεται σε φυσικά αίτια, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο, σε κατεψυγμένη κατάσταση, το οποίο είχε τοποθετηθεί μέσα σε βαλίτσα. Η βαλίτσα κατασχέθηκε από τις Αρχές και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί την άνοιξαν και βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα.

Τι υποστήριξε η 38χρονη

Κατά πληροφορίες, η 38χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν παιδί της και ότι είχε πεθάνει, με την ίδια να αναφέρει πως το είχε τοποθετήσει στην κατάψυξη μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο χρονών ήταν το παιδί όταν πέθανε, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης τόσο η ηλικία του όσο και τα αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Το εύρημα των χτυπημάτων στην πλάτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν συνδέονται με τον θάνατο του βρέφους.

Έρευνα για τους έξι που βρίσκονταν στο διαμέρισμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο διαχειριστής του διαμερίσματος κάλεσε την Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν οφειλές για το ενοίκιο, ενώ είχαν προηγηθεί αναφορές για φασαρία και πιθανή χρήση ναρκωτικών.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί κατά την ενοικίαση, βρίσκονταν συνολικά έξι άνθρωποι: ένας 43χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε νοικιάσει το διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ένας Αφγανός άνδρας 26 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και μία 15χρονη έγκυος κοπέλα.

Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν, ενώ η 15χρονη προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν υποστηρίξει ότι τα τρία ανήλικα είναι παιδιά τους, κάτι που αναμένεται να διερευνηθεί και μέσω εξετάσεων DNA.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης ο ρόλος του Αφγανού, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, όπως και η 15χρονη μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου φέρεται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον 9χρονο και στην 15χρονη διαγνώστηκαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης και τις σχέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Πλέον νοσηλεύονται εκεί με εισαγγελική εντολή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα παιδιά βρίσκονται σε κακή κατάσταση και ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου σεξουαλικής κακοποίησής τους.

Οι τρεις ενήλικες έχουν συλληφθεί, μεταξύ άλλων, για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ παράλληλα διερευνάται η υπόθεση της απόκρυψης του θανάτου του βρέφους.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: πώς πέθανε το βρέφος και γιατί η σορός του παρέμεινε κρυμμένη στην κατάψυξη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα σε βαλίτσα.

Πηγή: www.ertnews.gr