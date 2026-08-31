Απαλλαγή τελών για τα οχήματα εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Τις ευχαριστίες της προς τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, εκφράζει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας - Πυρόσβεσης, με αφορμή την οριστική επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος που αφορούσε τα πυροσβεστικά οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για την απαλλαγή από την καταβολή τελών χρήσης συγκεκριμένων πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων με πινακίδες μηχανημάτων έργου, τα οποία ανήκουν σε μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις, είναι ενταγμένα στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική πρόβλεψη θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5290/2026, ενώ με εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της 28ης Αυγούστου αποσαφηνίστηκε ο τρόπος εφαρμογής της, με την απαλλαγή να ισχύει για το 2026 και για κάθε επόμενο έτος, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για δικαίωση ενός «πάγιου και διαχρονικού αιτήματος» των εθελοντικών οργανώσεων και απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς, όπως σημειώνει, κατά τη θητεία του ως αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκκίνηση της νομοθετικής διαδικασίας, εντάσσοντας τη σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο και προωθώντας τη μέχρι τη νομοθετική της κατοχύρωση.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον σημερινό σναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της εφαρμογής της ρύθμισης και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, με την οποία διευθετήθηκαν τα πρακτικά ζητήματα που απέμεναν.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντικό βήμα για το εθελοντικό κίνημα Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί παράδειγμα του πώς ο θεσμικός διάλογος και η συνεργασία της Πολιτείας με τις εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να οδηγούν σε συγκεκριμένες λύσεις για ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ