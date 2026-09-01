Τι λένε τα ζώδια σήμερα (1/9)

Κριός

Το τετράγωνο του Aρη από τον 4ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 1ο σου, δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στις προσωπικές σου επιθυμίες. Πρόσωπα του σπιτιού μπορεί να απαιτούν περισσότερα από εσένα, ενώ καθυστερήσεις ή παλιά προβλήματα δοκιμάζουν την υπομονή σου. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις. Ωστόσο, το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 5ο σου, σε βοηθά να σταθεροποιήσεις μια αισθηματική σχέση. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 6ο σου με τον Aρη σε κάνει πρακτικό/ή και αποφασιστικό/ή, ώστε να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου.

Ταύρος

Το τετράγωνο του Αρη από τον 3ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 12ο σου μπορεί να φέρει εκνευρισμό, απαισιόδοξες σκέψεις και δυσκολίες στην επικοινωνία σου με τους/ις άλλους/ες. Παλιές καταστάσεις ή λόγια που δεν ειπώθηκαν επιστρέφουν και σε αναγκάζουν να αντιμετωπίσεις όσα απέφευγες. Πρόσεξε τις μετακινήσεις σου και μην απαντάς παρορμητικά σε προκλήσεις. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 4ο σου, προσφέρει στήριξη από την οικογένεια και σε βοηθά να σταθεροποιήσεις ένα θέμα σπιτιού. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 5ο σου με τον Αρη ενισχύει τη δημιουργικότητά σου.

Δίδυμοι

Οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται, καθώς το τετράγωνο του Αρη από τον 2ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 11ο σου, φέρνει εμπόδια σε ένα σχέδιο ή διαφωνίες με φίλους και συνεργάτες για χρήματα. Ισως χρειαστεί να περιορίσεις κάποια έξοδα. Απόφυγε βιαστικές αγορές και μην αφήσεις την ανασφάλεια να καθορίσει τις αντιδράσεις σου. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 3ο σου σε βοηθά να κάνεις ώριμες συζητήσεις και να οργανώσεις με συνέπεια τα επόμενα βήματά σου. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 4ο σου με τον Αρη σε βοηθά να επιλύσεις πρακτικά ένα οικογενειακό ή οικονομικό ζήτημα.

Καρκίνος

Το τετράγωνο του Αρη από τον 1ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 10ο σου, σε κάνει περισσότερο πιεστικό/ή, ιδιαίτερα απέναντι σε πρόσωπα που περιορίζουν τις κινήσεις σου. Οι επαγγελματικές ευθύνες αυξάνονται, ενώ μια αυστηρή στάση από ανώτερο μπορεί να σε αναγκάσει να αλλάξεις τον τρόπο σου. Απόφυγε τις συγκρούσεις και μην προσπαθήσεις να αποδείξεις την αξία σου μέσα από ακραίες αντιδράσεις. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 2ο σου μπορεί να στηρίξει μια μακροπρόθεσμη οικονομική προσπάθεια. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 3ο σου με τον Αρη, σου χαρίζει αποφασιστικότητα.

Λέων

Το τετράγωνο του Αρη από τον 12ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 9ο σου, φέρνει στην επιφάνεια φόβους και απογοητεύσεις που μπορεί να περιορίσουν την αισιοδοξία σου. Ενα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή το εξωτερικό ενδέχεται να έχει καθυστερήσεις. Μην εξαντλείς την ενέργειά σου σε παρασκηνιακές διαμάχες. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 1ο σου σε βοηθά να συνδυάσεις την αυτοπεποίθηση με την ωριμότητα και να θέσεις γερά θεμέλια για έναν στόχο. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 2ο σου με τον Αρη σε ωθεί να κινηθείς μεθοδικά σε μια οικονομική υπόθεση.

Παρθένος

Οι σχέσεις με φίλους/ες, ομάδες ή συνεργάτες δοκιμάζονται, καθώς το τετράγωνο του Αρη από τον 11ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 8ο σου, προκαλεί πιέσεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις. Ενα σχέδιο μπορεί να καθυστερήσει επειδή δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση ή επειδή κάποιος/α δεν τηρεί όσα είχε υποσχεθεί. Απόφυγε να εμπλακείς σε ανταγωνισμούς. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 12ο σου σε βοηθά να κλείσεις μια παλιά εκκρεμότητα και να βρεις στήριξη, ενώ το εξάγωνο του Ερμή από τον 1ο σου με τον Αρη δυναμώνει τον λόγο και την αποφασιστικότητά σου.

Ζυγός

Το τετράγωνο του Αρη από τον 10ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 7ο σου δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα στις επαγγελματικές επιδιώξεις και στις απαιτήσεις μιας σχέσης ή συνεργασίας. Ενα πρόσωπο μπορεί να κρατά αυστηρή στάση, ενώ παλιές διαφωνίες επιστρέφουν και ζητούν οριστικές λύσεις. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 11ο σου βοηθά να σταθεροποιήσεις μια σημαντική συνεργασία και να προχωρήσεις έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 12ο σου με τον Αρη ευνοεί τη διακριτική προετοιμασία των επόμενων επαγγελματικών κινήσεών σου.

Σκορπιός

Το τετράγωνο του Αρη από τον 9ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 6ο σου φέρνει καθυστερήσεις και εμπόδια σε σχέδια που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή επαφές με το εξωτερικό. Οι αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας μπορεί να σε κουράσουν και να περιορίσουν προσωρινά την ελευθερία των κινήσεών σου. Χρειάζεται να μη φορτωθείς περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς να διαχειριστείς. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 10ο σου προσφέρει επαγγελματική πρόοδο. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 11ο σου με τον Αρη σε βοηθά να επικοινωνήσεις δυναμικά τις ιδέες σου.

Τοξότης

Οικονομικές και συναισθηματικές πιέσεις προκαλεί το τετράγωνο του Αρη από τον 8ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 5ο σου. Εξοδα που σχετίζονται με τα παιδιά ή μια επιθυμία μπορεί να σε αναγκάσουν να περιορίσεις τα σχέδιά σου. Μια αισθηματική σχέση περνά από δοκιμασία, καθώς ανασφάλεια ή παλιές απογοητεύσεις δυσκολεύουν την επικοινωνία. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 9ο σου, σε βοηθά να δεις την «μεγάλη εικόνα» και να οργανώσεις ένα ταξίδι και ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 10ο σου με τον Αρη ενισχύει την επαγγελματική σου δράση.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο του Αρη από τον 7ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 4ο σου προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στις απαιτήσεις μιας σχέσης ή συνεργασίας και στις οικογενειακές σου υποχρεώσεις. Ενα πρόβλημα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει, ενώ η στάση ενός δικού σου ανθρώπου σε κάνει να αισθάνεσαι ότι πρέπει να σηκώσεις περισσότερα βάρη. Απόφυγε τις απόλυτες αντιδράσεις. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 8ο σου σε βοηθά να ρυθμίσεις ένα χρέος ή ένα κοινό οικονομικό ζήτημα. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 9ο σου με τον Αρη ευνοεί τις διαπραγματεύσεις και τις ουσιαστικές συζητήσεις.

Υδροχόος

Το τετράγωνο του Αρη από τον 6ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 3ο σου αυξάνει τις καθημερινές υποχρεώσεις και δημιουργεί καθυστερήσεις ή προβλήματα στην επικοινωνία. Το απαιτητικό πρόγραμμα μπορεί να σε κουράσει, ενώ μια μετακίνηση, ένα έγγραφο ή μια συμφωνία χρειάζεται προσοχή. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις με συναδέλφους. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 7ο σου ενισχύει τις σταθερές σχέσεις και δημιουργεί προοπτικές για μια επαγγελματική συνεργασία. Το εξάγωνο του Ερμή από τον 8ο σου με τον Αρη σε βοηθά να βρεις λύσεις σε οικονομικά ζητήματα.

Ιχθύες

Το τετράγωνο του Αρη από τον 5ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 2ο σου δημιουργεί πίεση στα οικονομικά και σε αναγκάζει να περιορίσεις έξοδα που συνδέονται με τη διασκέδαση, τα παιδιά ή ένα σχέδιο. Στον αισθηματικό τομέα μπορεί να εμφανιστούν ανασφάλειες ή διαφωνίες σχετικά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σου. Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Δία στον 6ο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να δημιουργήσεις σταθερότερες συνθήκες στην καθημερινότητά σου, ενώ το εξάγωνο του Ερμή από τον 7ο σου με τον Αρη ευνοεί την ειλικρινή επικοινωνία στις σχέσεις σου.