Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα sms που αδειάζουν λογαριασμούς

Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα γύρω από τις νέες ταυτότητες για να εξαπατήσουν πολίτες. Μέσω παραπλανητικών SMS, οι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, οδηγώντας σε παράνομες χρεώσεις και άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να μην κοινοποιούν κωδικούς ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.